1330 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة

عواصم-سانا

سجلت الولايات المتحدة 1330 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وفق أرقام نشرتها جامعة جونز وبكنز.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الجامعة التي تتخذ من بالتيمور مقراً لها قولها إن عدد الوفيات بالفيروس في البلاد بلغ 54841 فضلاً عن وجود 964937 إصابة مؤكدة.

وكان عدد الوفيات الذي سجل في البلاد يوم الجمعة الماضي بلغ 1258 وهو الأدنى منذ نحو ثلاثة أسابيع.

إلى ذلك أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد زاد 1018 حالة ليصل العدد الإجمالي إلى 155193.

وأشارت بيانات المعهد إلى تسجيل 110 حالات وفاة ليتجاوز الإجمالي عتبة الـ 6000.

وفي تشيكيا ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 7387 إصابة كما بلغ عدد الوفيات 220 فيما أعلنت السلطات أنه ستتم بدءاً من اليوم إعادة فتح العديد من المحلات التجارية والخدمات بعد أن أعلن رئيس الحكومة أندريه بابيش أن تخفيف الإجراءات الاحترازية سيتم بسبب تراجع عدد المصابين بالفيروس مع التزام الناس بالإجراءات التي تم اتخاذها.