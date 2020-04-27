إيطاليا تمدد إغلاق المدارس حتى أيلول المقبل

روما-سانا

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي تمديد إغلاق المدارس في أرجاء البلاد حتى ايلول المقبل لعدم تعريض صحة الأطفال لعدوى الإصابة بفيروس كورونا.

وقال كونتي في حديث نشرته اليوم صحيفة “لا ريبوبليكا”:”كل السيناريوهات التي أعدتها لجنة خبراء كانت تتوقع مخاطر عالية لانتقال العدوى في حال إعادة فتح المدارس قبل أيلول “.

وأضاف كونتي أن الحكومة تعمل لوضع خطة لرفع تدابير العزل واستئناف قسم كبير من النشاطات الصناعية اعتبارا من الرابع من أيار المقبل مشيرا إلى أن هذه الخطة ستعلن “الأسبوع المقبل على أبعد تقدير” لكن على المؤسسات أن”تطبق بروتوكولات السلامة بصرامة كالتباعد الاجتماعي أو وضع الكمامات”.

وسجلت إيطاليا اليوم أقل عدد وفيات يومى بفيروس كورونا منذ الـ 14 من آذار مع تراجع واضح فى عدد الإصابات حيث سجلت عدد حالات الوفاة الناجمة عن الاصابة بفيروس كورونا 260 حالة اليوم وهى أقل حصيلة يومية منذ الـ 14 من آذار”.