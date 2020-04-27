ارتفاع عدد وفيات كورونا في المغرب ومصر

الرباط-سانا

ارتفعت الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في المغرب إلى 161 حالة.

وكشفت إحصائيات وزارة الصحة المغربية اليوم عن تسجيل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إجمالي الإصابات إلى 4065 حالة.

وقالت الوزارة في نشرتها اليومية إنها سجلت حالتي وفاة إضافيتين ليرتفع عدد الوفيات بسبب كوفيد19 إلى 161 حالة.

من جهته قال محمد اليوبي رئيس مديرية الأوبئة بوزارة الصحة إن نسبة الوفيات بفيروس كورونا من بين الحالات المؤكدة بلغت أربعة في المئة مشيرا إلى أن هذه النسبة تتقلص باستمرار مبينا أن الوزارة ما زالت تتبع 7244 حالة من المخالطين قيد العزل الصحي والتتبع الصحي اليومي.

بدورها أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم في بيان أن البلاد سجلت 215 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بينهم أجنبيان وعشر حالات وفاة .

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة في البيان إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد هو 4534 حالة من ضمنهم 1176 حالة تم شفاؤءها وخرجت من مستشفيات العزل و317 حالة وفاة وكانت مصر خففت قبل أيام بعض القيود المفروضة في مواجهة تفشي الفيروس وقلصت حظر التجاول الليلي ليبدأ عند الساعة التاسعة مساء بدلا من الثامنة وحتى السادسة صباحا.