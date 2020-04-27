31 وفاة جديدة بكورونا في موسكو مع تراجع الحصيلة اليومية

موسكو-سانا

أعلنت السلطات الصحية الروسية مساء اليوم تسجيل 31 وفاة جديدة بفيروس كورونا في العاصمة موسكو في تراجع نسبي لوتيرة هذه الحصيلة على أساس يومي .

ونقل موقع روسيا اليوم عن مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو قوله إن عدد المتوفين بالمرض ارتفع اليوم بواقع 31 حالة جديدة مشيرا إلى أن المرضى كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي.

وذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين في موسكو بلغت حتى الآن 435 شخصاً بعد أن كانت 404 في الإحصائية السابقة.

ويشير عدد اليوم إلى تراجع نسبي في عدد الوفيات الجديدة بفيروس كورونا في العاصمة الروسية مقارنة مع إحصائيات الأيام السابقة حيث سجلت في الـ 23 من نيسان لـ 37 حالة وفي الـ 24 من نيسان 41 حالة وفي الـ 25 من نيسان 38 حالة وسجلت موسكو أكبر عدد إصابات بين المدن الروسية حيث سجلت 42480 حالة وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في روسيا حتى صباح اليوم 80949 شخصا بينهم 747 وفاة و6767 حالة شفاء.