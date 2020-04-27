الاحتلال الأمريكي يدخل 30 صهريجاً وشاحنة محملة بحاويات معدنية من العراق باتجاه القامشلي

الحسكة- سانا

جددت قوات الاحتلال الأمريكي خرقها للقوانين والأعراف الدولية وأدخلت مساء اليوم قافلة مؤلفة من 30 آلية عسكرية محملة بمواد وتعزيزات عسكرية قادمة من العراق باتجاه مدينة القامشلي.

وذكرت مصادر أهلية لمراسل سانا أن قوات الاحتلال الأمريكي أدخلت 30 آلية من شاحنات وصهاريج نفط عبر معبر الوليد غير الشرعي قادمة من العراق باتجاه قاعدتها اللاشرعية في قصرك تل بيدر في محيط القامشلي مشيرة إلى أن عددا من شاحنات القافلة محملة بحاويات معدنية والتي غالبا ما تحتوي على أسلحة وذخائر.

وأدخلت قوات الاحتلال الأمريكي في الثاني والعشرين من الشهر الجاري 50 شاحنة محملة بخرسانات أسمنتية ومعدات لوجستية قادمة من العراق باتجاه مدينة القامشلي.