تجدد الأعمال الاحتجاجية وقطع الطرقات في عدد من المناطق اللبنانية

بيروت- سانا

تجددت الليلة الأعمال الاحتجاجية والاعتصامات وقطع الطرق في بيروت وطرابلس والبترون والجنوب احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية .

وأوضحت الوكالة الوطنية للاعلام أن معتصمين قطعوا الطريق العام عند مستديرة ببنين العبدة في عكار شمال لبنان على المدخل الجنوبي لمحافظة عكار بالعوائق والسيارات احتجاجا على الأوضاع المعيشية والسياسة المالية والمصرفية والارتفاع الجنوني للأسعار.

كما اعتصم عشرات المحتجين أمام سرايا طرابلس والطريق المؤدية إلى ساحة عبد الحميد كرامي منددين بارتفاع الأسعار والغلاء.

ويشهد لبنان منذ الـ 17 من تشرين الأول الماضي احتجاجات واعتصامات بعد تردي الأوضاع المعيشية وقد عمد محتجون ليل أمس وفجر اليوم على إلقاء قنابل حارقة على مصارف في صور وصيدا.