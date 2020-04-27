حصيلة وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز الـ 55 ألف حالة

واشنطن-سانا

تجاوزت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة اليوم عتبة الـ 55 ألف حالة بتسجيل أكثر من 750 وفاة جديدة.

وذكر موقع وورلد ميترز الأمريكي المتخصص بالإحصاءات أن الولايات المتحدة سجلت حتى مساء اليوم 977630 إصابة بفيروس كورونا المستجد بينها 55013 وفاة ما يعادل نحو 6ر5 بالمئة من حصيلة الحالات.

وشهد العدد الإجمالي للمتوفين ارتفاعا بواقع 757 حالة على الأقل مقارنة مع الإحصائية اليومية الأخيرة المستمرة حسب مراكز مكافحة الأمراض والمؤسسات الطبية المعنية.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات المسجلة بعدوى كوفيد 19.

وتأتي إيطاليا في المركز الثاني من حيث عدد المتوفين بـ 26644بينما تحتل المرتبة الثالثة من حيث الإصابات بـ 197675 وتحتل إسبانيا الموقع الثالث من حيث الوفيات بـ 23190 وتأتي في المرتبة الثانية من حيث الإصابات بـ 226629 حالة .