مبادرات متنوعة لمديرية ثقافة درعا في سماء العالم الافتراضي

درعا-سانا

أطلقت مديرية الثقافة في درعا مجموعة مبادرات تهدف إلى تعزيز الحالة الصحية للوقاية من مخاطر عدوى فيروس كورونا واستثمار الوقت الذي يقضيه المواطن في بيته بالشكل الأفضل.

وتشمل هذه المبادرات حسب عدنان فلاح مدير ثقافة درعا.. إطلاق معرض الفن التشكيلي الافتراضي يضم باقة من الأعمال الفنية والإبداعية التشكيلية لمجموعة من الفنانين في المحافظة إضافة إلى مبادرة ” كتابك من عنا ” خليك بالبيت ” للإعارة الخارجية للكتب من مكتبات مديرية الثقافة ومراكزها بما يتفق مع شروط السلامة والصحة العامة وشروط الإعارة الخارجية.

كما تشمل المبادرات تنظيم “أمسيات شعرية وقصصية” لعدد من الأدباء والشعراء حيث سيتم بثها على صفحة المديرية على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر بوابة الثقافة بدرعا إضافة إلى ندوة فكرية حوارية تفاعلية مجتمعية بعنوان “المتغيرات السياسية الاستراتيجية الدولية في العالم ما بعد كورونا” ستبثها صفحة المديرية وسيغطي محاورها مجموعة من الباحثين والأكاديميين المتخصصين والمحللين.

ميس العاني