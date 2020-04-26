إصابة 874 عسكرياً روسياً بكورونا خلال شهر

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تسجيل إصابة 874 عسكريا بفيروس كورونا منذ الـ 26 من آذار الماضي.

ونقل موقع روسيا اليوم عن الوزارة قولها في بيان: على موقعها إن حالة 4 من المصابين خطرة وإنه تم إخضاع أحدهم للتنفس الاصطناعي بينما 15 آخرون في حالة متوسطة الخطورة والباقون لم تظهر عليهم أعراض المرض السريرية.

وأضافت الوزارة أنه يوجد 314 مريضا في المستشفيات العسكرية و175 يخضعون للعزل الذاتي في أماكن الخدمة و6 في المؤسسات الطبية المدنية و379 في منازلهم.

كما أصيب بالفيروس 779 طالبا ومستمعا في الجامعات العسكرية و192 معلما وتلميذا في المؤسسات العسكرية قبل الجامعية في حين أصيب 245 شخصا بين الموظفين المدنيين المتعاقدين مع الجيش الروسي.