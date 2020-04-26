إيطاليا تسجل أقل عدد وفيات يومي بكورونا منذ الـ 14 من آذار مع تراجع الإصابات

روما-سانا

سجلت إيطاليا اليوم أقل عدد وفيات يومي بفيروس كورونا منذ الـ 14 من آذار مع تراجع واضح في عدد الإصابات .

ونقلت رويترز عن وكالة الحماية المدنية في إيطاليا قولها إن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا زاد 260 حالة اليوم وهي أقل حصيلة يومية منذ الـ 14 من آذار.

وبينت الوكالة إن 187ر1 مليون شخص خضعوا لفحوص كشف الفيروس مقابل 148ر1 مليون في اليوم السابق من إجمالي عدد السكان البالغ نحو ستين مليونا كما سجلت البلاد أقل عدد من الإصابات الجديدة بالفيروس منذ الـ 20 من نيسان وهو 2324 حالة في تراجع عن يوم السبت الماضي الذي سجل 2357 وعدد الوفيات المسجل اليوم أقل بكثير من 415 حالة وفاة سجلت أمس ويمثل ثالث تراجع يومي على التوالي لعدد الوفيات .

ولفتت الوكالة إلى أن إجمالي عدد الوفيات منذ ظهور التفشي يوم الـ 21 من شباط بلغ الآن 26644 وفاة وهي ثاني أعلى حصيلة بعد الولايات المتحدة وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة 197675 حالة وهي ثالث أعلى حصيلة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا.

وارتفع عدد الأشخاص المسجلين بوصفهم حاملين للمرض حاليا إلى 106103 من 105847 أمس.