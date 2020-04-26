الدوري الإسباني يقدم خطته لاستئناف النشاط الكروي

مدريد-سانا

قدمت رابطة الأندية الإسباني” لا ليغا” بروتوكول استئناف الموسم الحالي مرة أخرى دون جماهير من أجل عودة النشاط الكروي رغم جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وذكرت رويترز أن البروتوكول جاء مشابها بدرجة كبيرة لما قررته رابطة الدوري الألماني منذ أيام والتي أكدت قدرته على عودة الموسم من جديد ولكن القرار النهائي يعود للحكومة.

وتعقد رابطة الدوري الإسباني اجتماعا يوم غد من أجل بحث الحلول الممكنة لاستكمال الموسم الحالي بعد ظهور بعض التقارير التي تفيد بإمكانية عودة التدريبات الجماعية يوم الـ 4 من أيار المقبل ويستهدف البروتوكول الأول الحفاظ على صحة اللاعبين والأجهزة الفنية والعاملين بالنادي في المقام الأول.

اما البروتوكول الثاني فيستهدف إقامة المباريات من دون جماهير وهو السيناريو الوحيد من أجل استكمال الموسم الحالي .