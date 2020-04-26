بيسكوف: روسيا قادرة على تحمل تراجع أسعار النفط

موسكو-سانا

أكد المتحدث باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف اليوم أن روسيا قادرة تماما على تحمل الآثار المترتبة عن تراجع أسعار النفط حالياً.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن بيسكوف قوله في مقابلة مع قناة (روسيا 1) رد فيها على سؤال بهذا الشأن “نعم سوف تكون روسيا قادرة على تحمل تراجع أسعار النفط نظرا لامتلاكها احتياطياً جيداً يسمى وسادة الأمان”.

غير أنه حذر من أنه ينبغي استخدام هذه الاحتياطي بكفاءة وقال “علينا في الوقت نفسه عدم الاستسلام للمزاج الشعبي مثل الدعوات لصرف النقود دفعة واحدة وملء الاقتصاد بالمال وما إلى ذلك”.

وكان وزير المالية الروسي انطون سيلوانوف أعلن في وقت سابق أن روسيا تعتزم إنفاق 813ر26 مليار دولار من صندوق الرفاه الوطني العام الجاري من أجل تعويض النقص في موارد الغاز والنفط.