وزارة الصحة: شفاء ثلاث حالات وتسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الصحة اليوم شفاء ثلاث حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا وتسجيل إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى 43 إصابة.

وقالت الوزارة في بيان لها تلقت سانا نسخة منه إنه تم شفاء ثلاث حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 14 حالة فيما تم تسجيل إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى 43 إصابة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس شفاء خمس حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سورية.

يشار إلى أنه تم تسجيل أول إصابة بالفيروس في سورية في الثاني والعشرين من الشهر الماضي لشخص قادم من خارج البلاد.