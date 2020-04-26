ثقافة السويداء تعاود أنشطتها عبر بثها على الفيسبوك

السويداء-سانا

أطلقت مديرية ثقافة السويداء اليوم مبادرة لمعاودة أنشطتها الثقافية عبر بثها على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ليتابعها الجمهور عن بعد تماشيا مع الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.

وبدأت الانشطة اليوم ببث مباشر لحفل فني موسيقي أحياه طالبان من معهد فريد الأطرش للموسيقا بالسويداء على خشبة مسرح المركز الثقافي بالمدينة هما رام نصر على آلة البزق وانس دليقان على آلة العود بإشراف مدير المعهد الفنان معين نفاع.

وأوضح مدير ثقافة السويداء باسل الحناوي أن مواصلة النشاطات الثقافية تهدف إلى استمرار الحالة الإبداعية بعد تعليق الانشطة نتيجة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

ولفت الحناوي إلى أن المديرية ستتابع نشاطتها الثقافية من أمسيات موسيقية ومعارض فنية وعروض مسرحية وسينمائية ومحاضرات وندوات وتشجيع المواهب الفنية ونشر القيم الجمالية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي بما يمكن جمهور الثقافة من متابعتها ليبقى على تواصل مع الحالة والأنشطة الثقافية التي ستشمل بشكل أولي ثقافي السويداء على أن يتم تعميمها على باقي المراكز في حال نجاح التجربة.