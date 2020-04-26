إعادة تفعيل مركز خدمة المواطن في حلب بعد إغلاقه تنفيذاً للإجراءات الاحترازية للتصدي لكورونا

حلب-سانا

أعادت محافظة حلب اليوم افتتاح مركز خدمة المواطن في مبنى القصر البلدي إلى العمل وذلك تنفيذاً للقرار الحكومي السماح لوزارة الإدارة المحلية إعادة افتتاح جزئي لمراكز خدمة المواطن لتقتصر على تقديم خدمات ضرورية محددة.

وبين أحمد ياسين نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب في تصريح لمراسلة سانا أنه استجابة للقرار الحكومي تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية من تعقيم للمركز وأجهزة الحاسب المستخدمة وإلزام الموظفين بارتداء الكمامات والقفازات والمحافظة على التباعد بين المواطنين.

وتحدث مازن سكر مدير مركز خدمة المواطن عن الخدمات التي يقدمها للمواطنين وإنجاز المعاملات بزمن قصير لافتاً إلى أن الخدمات هي السجل العدلي والسجل المدني وغير موظف وغير محكوم إضافة لكل الرخص الصناعية والإدارية وإخراجات القيد.

وبين المراجع صبحي خطاب أنه جاء ليدفع فاتورة ماء وكهرباء وقدمت له بسرعة كل التسهيلات دون انتظار وبسهولة فيما أوضحت سراء قلعه جي أن المركز سهل عليها الحصول على وثيقة إخراج قيد الخاص بالبطاقة الإلكترونية بتسهيلات مريحة.