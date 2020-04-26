تأهيل ساحة خلف مجمع أفاميا باللاذقية وتحويلها إلى حديقة

اللاذقية-سانا

بدأت ورشات مجلس مدينة اللاذقية أعمال تأهيل الساحة خلف مجمع آفاميا التي كانت مكبا عشوائيا للقمامة ومخلفات بائعي سوق الخضار لتحويلها إلى حديقة مع وضع مرآب خاص لحاويات القمامة.

مدير الخدمات والصيانة في مجلس المدينة المهندس ياسر بدر ذكر لسانا أن الساحة تتوسط سوق للخضار والفواكه ومحال بيع البيض والفروج واستخدمتها هذه الفعاليات كمكب عشوائي مبينا أن مجلس المدينة بدأ حملة لتأهيل الساحة بدعم من المحافظة تشمل تسوير الحديقة ووضع أحجار رصيف وتأهيلها لتكون مسطحا أخضر لرفع المستوى الصحي والبيئي في المنطقة ضمن خطة لتحسين واقع الأسواق في المدينة بشكل عام.

ولفت بدور إلى أن الأعمال شملت اليوم أيضا تعزيل الفوهات المطرية والتي ستتبعها إعادة تأهيل الطريق الواصل بين شارع أبو فراس الحمداني وخلف المجمع.

مدير النظافة في مجلس المدينة المهندس أحمد فضة اكد في تصريح مماثل حاجة الساحة إلى إعادة التأهيل مبينا أن الأعمال تتم بالتعاون مع عدة مديريات من خدمات وصيانة وشؤون صحية وإنارة وحدائق وتترافق مع توجيه إنذارات للمحال المخالفة مبينا أنه تم وضع مراب للحاويات القمامة تسهل عملية جميع وترحيل القمامة التي تتم في المنطقة بشكل دوري و على ورديتين.

عدد من أصحاب الفعاليات التجارية والأهالي أعربوا عن تقديرهم لهذه الخطوة التي انتظروها منذ فترة طويلة ومنهم محروس الموسى وسالم عبد الله من أصحاب محال بيع البيض الذين أشارا إلى أن تأهيل المنطقة من جهة النظافة يسهم في تحسين واقع السوق.

صاحب محل لبيع الفروج مصطفى أبوعزيز أشار بدوره إلى المعاناة السابقة من تراكم الأوساخ في هذه المنطقة التي لم يكن ينفع معها حملات النظافة مؤكدا أن طريقة تأهيل الساحة بهذا الشكل تنهي معاناة طويلة فيما اعتبر نزار حكيم من أهالي الحي أن تأهيل الساحة يمثل نقلة نوعية لجميع الأهالي.

بسام الإبراهيم