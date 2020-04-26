اقبال ملحوظ من فلاحي الغاب على زراعة المحاصيل العلفية

حماة-سانا

وصلت المساحات المزروعة بالمحاصيل العلفية في الأراضي الواقعة تحت إشراف عمل الهيئة العامة لإدارة وتطوير منطقة الغاب خلال الموسم الحالي إلى 2471 هكتاراً من إجمالي المساحة المقررة للموسم الحالي والبالغة 2645 هكتاراً.

وبين مدير الثروة النباتية في الهيئة المهندس وفيق زروف لمراسل سانا اليوم أن السنوات الأخيرة شهدت إقبالاً ملحوظاً من قبل الفلاحين على زراعة المحاصيل العلفية نتيجة التكلفة المنخفضة لمستلزمات إنتاجها وغلاء ثمنها مقارنة بالمحاصيل الأخرى مشيراً إلى أن أهم المحاصيل العلفية التي تتم زراعتها في منطقة الغاب هي الجلبان والشوفان البري والقمح العلفي علما أنها تتركز في قرى وبلدات جب رملة وشطحة وعين الكروم والجيد.‏

وكانت المساحة المزروعة بالمحاصيل العلفية في منطقة الغاب خلال الموسم الماضي قد بلغت 1293 هكتاراً.