مبادرات طبية تطوعية متنوعة في مدينة القامشلي

الحسكة-سانا

أطلقت عدد من الفعاليات الطبية بمدينة القامشلي مبادرات تطوعية استهدفت الأهالي من ذوي الدخل المحدود بينها إجراء معاينات طبية مجانية للمرضى من قبل عدد من الأطباء.

وفي تصريح لمراسلة سانا بين الدكتور فرات مقدسي أن المبادرة تأتي في إطار تقديم العون ومساعدة الأهالي وخاصة المحتاجين وأصحاب الدخل المحدود لدعمهم ومساندتهم وتخفيف الأعباء المالية عنهم خلال فترة تطبيق الإجراءات الخاصة بالتصدي لفيروس كورونا لاسيما أن هناك عدداً كبيراً من أهالي المدينة يعتمدون على الدخل اليومي في معيشتهم.

وأشار الدكتور مقدسي إلى أن هذه المبادرة بدأت منذ أول الشهر الماضي ومستمرة حتى انتهاء إجراءات الحد من تفشي الفيروس.

ومن ضمن المبادرات الطبية أعلنت إحدى المشافي الخاصة تقديم معاينات مجانية وتخفيض أسعار المعاينات والإقامة بحسب ما أوضحت المدير الإداري في المشفى ابتسام سعيد محمد لافتة إلى أن المشافي الخاصة قدمت العديد من الخدمات الطبية المجانية وخاصة للمصابين والجرحى جراء التفجيرات الإرهابية التي استهدفت المدينة خلال السنوات السابقة.

بدوره يقول الدكتور فرمان إياد عبد الكريم الذي يدير إحدى المشافي الخاصة بالمدينة أن عدداً من المشافي أعلنت منذ فترة انضمامها للمبادرات الطبية المجانية التي تستهدف المواطنين ذوي الدخل المحدود وتضمنت المبادرة تقديم غرفة العمليات وخدمة تصوير الإيكو والتخطيط لمدة أربعة أيام بشكل مجاني حيث استقبل المئات من الحالات ما خفف الكثير من الأعباء المادية عن الأهالي المراجعين.

ويشير الدكتور محمود السلمو إلى أنه انضم إلى المبادرة وهي ليست الأولى التي تشهدها مدينة القامشلي بل كان هناك العديد من المبادرات الطبية سابقاً لافتاً إلى أنه قام بتخفيض أسعار المعاينات وتصوير الإيكو منوهاً إلى أن هذه المبادرات ليست غريبة على الشعب السوري المعروف بتلاحمه ومحبته.

نوف الضمن