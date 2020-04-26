قيادة شرطة محافظة إدلب تباشر عملها في مقرها الجديد بمنطقة خان شيخون

إدلب-سانا

باشرت قيادة شرطة محافظة إدلب عملها في مقرها الجديد بمنطقة خان شيخون التي تم تحريرها من الإرهاب على أيدي الجيش العربي السوري العام الماضي.

وقال المهندس محمد فادي سعدون المكلف مهام محافظ إدلب في تصريح لمراسل سانا اليوم أنه تم تفعيل عمل قيادة شرطة محافظة إدلب وتفعيل عمل مفارز ووحدات الشرطة في نواحي سراقب وأبو الضهور وسنجار بالإضافة إلى منطقة معرة النعمان التي تم تحريرها من الإرهاب منذ نحو ثلاثة أشهر.

وأشار سعدون إلى دور قيادة شرطة محافظة إدلب والمفارز والوحدات الشرطية في ضبط حالة الأمن والأمان والاستقرار وخدمة المواطنين العائدين إلى قراهم ومنازلهم والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة في المناطق المحررة من الإرهاب بالمحافظة.