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زراعة حماة: الواقع الصحي للثروة الحيوانية بالمحافظة جيد ولا وجود لجائحات مرضية

2020-04-26

حماة-سانا

أكدت مديرية زراعة حماة أن الواقع الصحي للثروة الحيوانية بالمحافظة جيد ولا وجود لجائحات مرضية حتى تاريخه بفضل التحصينات الدورية المنفذة من خلال تسعة مراكز بيطرية منتشرة في مختلف المناطق.

وأشار الدكتور سامي أبو دان معاون مدير زراعة حماة لشؤون الثروة الحيوانية لمراسلة سانا إلى بدء تنفيذ حملة تحصين وقائي مجانية ضد مرض التهاب الجلد العقدي التي تستهدف نحو 37 ألف رأس من الأبقار موضحاً أن الحملة تستمر شهرين.

ولفت إلى أنه تم القيام بجولات ميدانية لعدد من مناطق تربية الأبقار في كل من المجدل وسوبين وتيزين والربيعة وأم الطيور ومتنين ومصياف بريف المحافظة حيث لوحظ خلال الجولة عدم تسجيل أي حالة التهاب جلد عقدي عند الأبقار داعياً مربي الأبقار إلى إعطاء أبقارهم اللقاح ضد المرض الذي يوصف بأنه فيروسي يصيب الأبقار ويتميز بظهور عقد جلدية على كامل الجسم مع تورم الغدد الليمفاوية السطحية.

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