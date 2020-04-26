إنتاج 38 ألف طن من الخضار الشتوية بالحسكة

الحسكة-سانا

بلغت كمية الخضار الشتوية المنتجة في محافظة الحسكة خلال الموسم الحالي 38 ألف طن من مختلف أصناف الخضار تم تسويق معظمها في الأسواق المحلية بالمحافظة.

وبين رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية الزراعة المهندس جلال بلال في تصريح لمراسل سانا أن إنتاج موسم الخضار الشتوية كان جيداً وساهم بتأمين حاجة الأهالي من هذه المواد وعزز استقرار أسعارها مشيراً إلى أن المحافظة تنتج مختلف أصناف الخضار الشتوية إلا أنها تبقى بحاجة لتوريد بعض الأصناف لاسيما التي تزرع في البيوت البلاستيكية كالبندورة وغيرها من المحافظات الأخرى.

ولفت بلال إلى أن فلاحي المحافظة باشروا بالتحضيرات اللازمة للبدء بزراعة محصول الخضار الصيفية التي تبدأ عادة خلال منتصف الشهر القادم ويتركز في مختلف مناطق الاستقرار الزراعي التي يتوفر فيها مصدر مياه دائم.

يذكر أن المساحة المزروعة بالخضار الشتوي في محافظة الحسكة للموسم الحالي بلغت أكثر من أربعة آلاف هكتار.