زراعة إدلب تتوقع إنتاج 12 ألف طن من الشعير هذا الموسم

حماة-سانا

قدرت مديرية زراعة إدلب إنتاج الأراضي المحررة من الإرهاب بالمحافظة خلال الموسم الزراعي الحالي من محصول الشعير بـ 12 ألف طن.

وأوضح مدير الزراعة المهندس نجيب طباع لمراسل سانا اليوم أن المساحة المزروعة بالشعير تبلغ 50 ألف هكتار جميعها بعل مبيناً أن أغلب المساحات تتركز في المناطق الشرقية من المحافظة وخاصة في سنجار وأبو الضهور ومعرة النعمان إضافة إلى شرقي خان شيخون.

ولفت طباع إلى أن وضع المحصول جيد حيث لم يتم تسجيل أمراض أو إصابات حشرية إلا في مساحات قليلة وتمت معالجتها منوهاً إلى أن الكمية المتوقع إنتاجها من الدونم الواحد قليلة وذلك بسبب تأخر هطول الأمطار في المناطق المزروعة.