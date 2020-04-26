تعبيد وتأهيل عدد من الطرق في ريف جبلة والقرداحة بمحافظة اللاذقية

اللاذقية-سانا

أنهت مديرية الخدمات الفنية باللاذقية اليوم بالتعاون مع فرع الشركة العامة للطرق والجسور أعمال تعبيد وتأهيل طرقات توزعت في ريفي جبلة والقرداحة بطول تجاوز 5ر3 كيلومترات.

وذكر مدير الخدمات الفنية المهندس وائل الجردي لمراسل سانا أنه تم الانتهاء من تنفيذ طريق يصل بين قرى الطويشرة والثورة وشنبوطين في ريف القرداحة بطول 1800 متر تقريباً بكلفة 25 مليون ليرة مضيفاً أن هذا الطريق مهم وحيوي ويختصر على المواطنين المتنقلين بين قرى ريف جبلة ومنطقة القرداحة أكثر من 5 كيلو مترات.

وأشار الجردي إلى أنه تم الانتهاء في الوقت نفسه أيضاً من تنفيذ طريق فديو مزرعة الحكيم بطول 1650 متراً تقريباً بكلفة 25 مليون ليرة مبيناً أنه يخدم قريتي فديو والحكيم ويربطهما بأوتستراد اللاذقية طرطوس لافتاً إلى أن الورشات ستعمل على تعبيد طرقات من جسر البصة وبلدة الهنادي واستكماله حتى قرية مزار القطرية.

من جهته أشار مدير فرع الشركة العامة للطرق والجسور المهندس عمار حيدر أن ورشات الشركة نفذت المشروعين عبر كوادرها وآلياتها وباستخدام مدادات ليزرية تعاير السماكات بشكل أوتوماتيكي ضمن مجموعة المشاريع التعاقد بشأنها مع مديرية الخدمات الفنية بقيمة تصل إلى 400 مليون ليرة.