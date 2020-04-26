وضع مخبز حريتان بريف حلب بالخدمة بطاقة إنتاجية 5 أطنان يومياً

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
برلمانية مصرية: الإجراءات الغربية المفروضة على سورية محاولة للتأثير على صمودها
2020-04-26
حزب سلوفاكي يندد بالإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة على سورية
2020-04-25
برلماني مصري سابق يستنكر الإجراءات القسرية المفروضة على سورية
2020-04-24
نقابات إسبانية تندد بالحصار الاقتصادي المفروض على سورية
2020-04-23
الخارجية الروسية: قلقون من الانتشار الواسع لوباء كورونا بين العسكريين الأمريكيين في سورية
2020-04-23
نائب تشيكي: على الاتحاد الأوروبي تغيير سياسته الحالية تجاه سورية
2020-04-23
الدول الضامنة لعملية أستانا تجدد التأكيد على احترام سيادة سورية.. روحاني: على الجميع العمل لإعادة الاستقرار فيها
2020-04-22
محليات
إصلاح وتأهيل صمام ضخ المياه بسد محردة في حماة بخبرات وطنية
2020-04-26
القبض على مروج مخدرات بدمشق ومصادرة مواد مخدرة
2020-04-26
محافظة دمشق: بدء العمل في مراكز خدمة المواطن لتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين
2020-04-26
أضرار متفاوتة في البيوت المحمية والمحاصيل الزراعية بطرطوس جراء العاصفة المطرية
2020-04-26
أمطار في معظم المحافظات أغزرها 109 مم في طرطوس والحرارة تميل للارتفاع
2020-04-26
ما العادات والطقوس التي تغيرت عند الأسر خلال رمضان؟
2020-04-25
الصرافات تواصل تقديم خدماتها دون ازدحام
2020-04-25
رياضة
لورين الحسين تفوز ببطولة السويداء التنشيطية بالكاراتيه لمسابقة الكاتا
2020-04-26
لاعبو ومدربو أستون فيلا يوافقون على تأجيل 25 بالمئة من أجورهم
2020-04-25
الاتحاد الهولندي لكرة القدم ينهي بطولة الدوري دون تتويج بسبب كورونا
2020-04-24
لاعب بايرن ميونيخ كوتينيو يخضع لجراحة بالكاحل
2020-04-24
الفيفا يمنح الاتحادات الأعضاء 150 مليون دولار لمواجهة آثار أزمة فيروس كورونا
2020-04-24
إلغاء بطولة أوروبا لألعاب القوى بسبب جائحة كورونا
2020-04-23
اليويفا يعلن تأجيل بطولة أوروبا 2021 للسيدات لعام واحد
2020-04-23
اقتصاد
تنظيم 117 ضبطاً وإغلاق 90 فعالية تجارية مخالفة بحمص الأسبوع الماضي
2020-04-26
إيرادات المناطق الحرة تحافظ على استقرارها رغم إجراءات التصدي لكورونا
2020-04-25
منشأة دواجن حمص تبيع بقيمة 271 مليون ليرة خلال ثلاثة أشهر
2020-04-25
النفط يصعد لكنه ينهي الأسبوع على انخفاض
2020-04-25
بوتين: كورونا أشد تأثيراً في الاقتصاد الروسي من الأزمة المالية العالمية خلال عامي 2008 و2009
2020-04-24
176 مزرعة أبقار ومدجنة مرخصة في اللاذقية تؤمن حاجة المحافظة من اللحوم والحليب ومشتقاته
2020-04-24
انخفاض أسعار الذهب
2020-04-24
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وزارة الصحة: 104 فرق ترصد تتابع عملها في جميع المحافظات للتقصي عن أي حالة مشتبه بإصابتها بكورونا
إصلاح وتأهيل صمام ضخ المياه بسد محردة في حماة بخبرات وطنية
محافظة دمشق: بدء العمل في مراكز خدمة المواطن لتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين
المجلس الانتقالي يفرض الإدارة الذاتية في عدن في ظل خلافات مع حكومة هادي المدعومة سعودياً
الصحة: فك العزل الصحي عن بلدة منين بعد التأكد من عدم وجود أي حالة مصابة أو مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا
وضع مخبز حريتان بريف حلب بالخدمة بطاقة إنتاجية 5 أطنان يومياً
2020-04-26
مخبز حريتان
2020-04-26
sally
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