إسبانيا تسجل أدنى مستوى لعدد الوفيات بـ كورونا منذ آذار الماضي

عواصم-سانا

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية أن العدد اليومي للوفيات جراء فيروس كورونا تراجع خلال الساعات الماضية إلى أدنى مستوى منذ أكثر من شهر.

وذكرت الوزارة أنه تم تسجيل 288 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية وهو أقل عدد وفيات بكورونا منذ الـ 20 من آذار الماضي مشيرة في الوقت نفسه إلى أن عدد الوفيات ارتفع بذلك إلى 23190 حالة بينما ارتفع عدد الإصابات إلى 207 آلاف و634 حالة.

من جهتها أعلنت السلطات الصحية الصينية أن عدد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا في ووهان المدينة الأكثر تضرراً بالمرض في وسط الصين انخفض إلى الصفر.

وقال المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية الصينية في مؤتمر صحفي في بكين مي فنغ إنه “تم تحقيق هذه النتيجة بجهود شاقة من العمال الطبيين في ووهان وكذلك الذين تم إرسالهم لمساعدتها في حربها ضد المرض من جميع أنحاء البلاد”.

وفي روسيا تم تسجيل 66 حالة وفاة خلال آخر 24 ساعة ليصبح إجمالي عدد الوفيات 747 بينما تم تسجيل 6361 إصابة جديدة ليرتفع العدد إلى 80949.

أما في بلجيكا فتم تسجيل 809 إصابات جديدة ليبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس 46134 إضافة الى تسجيل 178 حالة وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 7094.

وفي الفلبين أكدت وزارة الصحة تسجيل سبع وفيات جديدة ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس في البلاد إلى 501 بينما سجلت 285 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 7579.

وفي أفغانستان أعلنت وزارة الصحة تسجيل 68 إصابة جديدة ليرفع العدد الإجمالي إلى 1531.

وفي سلطنة عمان تم تسجيل 93 إصابة جديدة ليصبح إجمالي عدد الإصابات 1998.

من جهة أخرى انتقد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس رغبة الدول الأوروبية بفتح حدودها للسياح في أسرع وقت ممكن محذرا من أن “ذلك قد ينطوي على مخاطر غير مقبولة”.

وقال ماس لمجلة بيلد الألمانية: “لقد رأينا بالفعل ما الذي يمكن أن يؤدي إليه ظهور بؤرة للعدوى في موقع سياحي… يجب ألا يتكرر ذلك” مشيرا إلى أن “السباق الأوروبي لتحديد من سيكون الأول في السماح بالرحلات السياحية يؤدي إلى مخاطر غير مقبولة”.