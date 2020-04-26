إلقاء قنابل مولوتوف على مصرف في مدينة صور جنوب لبنان

بيروت-سانا

أقدم مجهولون اليوم على إلقاء ثلاث قنابل حارقة “مولوتوف” على فرع مصرف الاعتماد اللبناني في مدينة صور جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن القنابل تسببت بأضرار مادية في الواجهة الخارجية وجهاز الصراف الآلي دون أن توقع اصابات فيما فر الفاعلون الى جهة مجهولة.

وعلى الفور فرض الجيش اللبناني والقوى الأمنية طوقا حول المكان وفتح تحقيقا بالحادث.

وكان مجهولون القوا الليلة الماضية قنبلة على واجهة فرع مصرف فرنسبنك في صيدا ما أدى إلى تحطم زجاجه ووقوع أضرار مادية فيه.

وتأتي هذه الحوادث فيما تجددت الأعمال الاحتجاجية فى بعض المناطق اللبنانية للمطالبة بمحاكمة الفاسدين وتحسين الوضع المعيشي والتنديد بالسياسات المصرفية.