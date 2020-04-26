واشنطن بوست: وفيات مفاجئة لشباب مصابين بكورونا دون أعراض

واشنطن-سانا

رصد أطباء أمريكيون ازدياد حالات تعرض الشباب ومن هم في متوسط العمر لجلطات دماغية بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد وأفادت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن تقارير عن سكتات دماغية عند الشباب ومن هم في متوسط العمر وردت من نيويورك ومناطق أخرى تضررت كثيرا من وباء كورونا مشيرة إلى أن هؤلاء لم تكن لديهم أعراض قوية وعدد منهم لم يكن يعرف أنه مصاب بالفيروس ومع ذلك توفوا بعد أيام قليلة نتيجة تعرضهم لسكتة دماغية مع أن هذ النوع من الجلطات الحادة يصيب عادة الأشخاص فوق سن السبعين.

وأوضحت الصحيفة أن ثلاثة مراكز طبية أمريكية كبيرة تستعد لنشر بيانات حول ظاهرة السكتة الدماغية من أجل تقديم رؤى جديدة حول ما يفعله الفيروس بجسم الإنسان.

ونقلت الصحيفة عن طبيبة الأعصاب في المركز الطبي بجامعة بيتسبرغ شيري تشو إن أحد الأسئلة المهمة المتعلقة بهذه الظاهرة هو ما إذا كان التخثر الذي يقود للجلطة ناتج عن هجوم مباشر للفيروس على الأوعية الدموية أو أنه مشكلة ناتجة عن الاستجابة المناعية للمريض.

وأعربت تشو عن أملها في الإجابة عن مثل هذه الأسئلة من خلال مراجعة السكتات الدماغية والمضاعفات العصبية الأخرى عند مرضى كوفيد 19.