اختتام بطولة حمص للشطرنج لفئتي تحت 14 و18 عاماً

حمص-سانا

اختتمت بطولة حمص للشطرنج لفئتي تحت 14 و18 عاما “ذكوراً وإناثاً” والتي نظمتها اللجنة الفنية على شبكة الانترنت.

وحقق المركز الأول في فئة تحت 14 عاما ادوار لطيفة تلاه كل من أحمد ربيع ومالك الحوراني أما بالنسبة للإناث فحلت سيدرا حبيب أولا تلتها لجين حبيب وفرح خدام وفي فئة تحت 18 عاما جاء أولا مالك التوبة ثم غدق قنص وعلي سعود أما عند الإناث فحققت المركز الأول اللاعبة نور قنص.

رئيس اللجنة الفنية للشطرنج محمود ربيع ذكر في تصريحه لمراسلة سانا الرياضية أن هذه البطولة مؤهلة لبطولة الجمهورية التي ستقام نهاية الشهر الحالي على شبكة الانترنت في ظل الاستجابة لجميع الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا والحفاظ على احتكاك اللاعبين بهذه اللعبة لافتا إلى مشاركة لاعبي حمص يوميا في بطولة كأس اتحاد الشطرنج والتي تقام أيضا عبر الانترنت.