أضرار متفاوتة في البيوت المحمية والمحاصيل الزراعية بطرطوس جراء العاصفة المطرية

طرطوس-سانا

أدت العاصفة المطرية وحبات البرد التي شهدتها محافظة طرطوس أمس وصباح اليوم إلى أضرار متفاوتة بعدد من البيوت المحمية و المحاصيل الزراعية.

وبين مدير زراعة طرطوس المهندس علي يونس أن الأمطار التي سقطت مساء أمس ترافقت بحبات البرد وأدت لأضرار بمحصول التبغ في مناطق مختلفة من القدموس وبانياس والشيخ بدر مشيراً إلى أن هذه الموجة تؤثر بنسب متفاوتة أيضا على بعض الأشجار المثمرة المتواجدة بالمحافظة ومنها اللوزيات والخوخ والدراق وعرائش العنب.

ولفت يونس إلى أن التنين البحري الذي ضرب قرية المنطار صباح اليوم خلف أضرارا ًفي الزراعات المحمية حيث بينت عمليات الإحصاء التي قام بها عناصر المديرية في المنطقة حتى الآن تضرر 35 بيتاً بلاستيكياً بشكل كامل “هيكل مع محصول” وأضراراً متفاوتة في القسم الباقي من البيوت والتي قدر عددها بـ 75 بيتاً مزروعة بأنواع مختلفة من الخضراوات “خيار وبندورة وغيرهما”.

مدير الأرصاد الجوية في طرطوس محمود مبارك قال في تصريح لمراسلة سانا إن المحافظة شهدت أمس أمطاراً غزيرة بشكل متواصل وقوي في بعض المناطق وخاصة الجبلية إضافة إلى تنين هوائي أدى لأضرار بالمزروعات الأرضية والزراعات المحمية في سهل المنطار جنوب طرطوس لافتاً إلى أن الفعالية الجوية بدأت بالتلاشي اليوم.