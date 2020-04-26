مقاطعة هوبي تعيد فتح أكثر من 60 % من مواقعها السياحية الرئيسية

بكين-سانا

أعلنت السلطات الصينية اليوم فتح أكثر من 60 بالمئة من المواقع السياحية الرئيسية في مقاطعة هوبي الصينية التي كانت الكثر تضررا بوباء كورونا مع انحسار الفيروس بشكل كبير مؤخرا.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن مديرية الثقافة والسياحة المحلية قولها إنه تم تشغيل 266 موقعا سياحيا من الدرجة “ايه” فيها أي ما نسبته 2ر63 بالمئة من إجمالي مواقعها السياحية مضيفة إن من بين المواقع السياحية 12 موقعا من الدرجة “5 ايه”.

وبحسب التوجيهات فإن جميع المواقع السياحية التي تم استئناف فتحها عليها تحديد تدفق الزائرين إلى نسبة 30 بالمئة من السعة اليومية وفتح مناطقها في الهواء الطلق فقط بهدف اتباع تعليمات الوقاية كما سيتم تفعيل الدوريات في المناطق التي تضم مداخل وطرقا رئيسية ومناطق للطعام في المواقع السياحية المعنية وستراقب المقاطعة أيضا التدفقات السياحية عن طريق الشبكة والبيانات الضخمة لتجنب التجمعات.

ولم تسجل مقاطعة هوبي التي بدأ فيها انتشار فيروس كورونا المستجد أي إصابات مؤكدة جديدة أو وفيات جديدة يوم أمس وخلال الأيام السابقة.