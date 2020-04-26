نحو 9ر2 مليون مصاب بفيروس كورونا المستجد حول العالم

عواصم-سانا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية التي تعتبر مرجعا فى تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد اليوم أن حصيلة المصابين بالفيروس في العالم بلغت نحو مليونين و898 ألف شخص بزيادة أكثر من 2ر87 ألفا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت الجامعة في بيان لها أن هذا الرقم يمثل انخفاضا في معدل الإصابات اليومية بعد أن تم تسجيل أكثر من 100 ألف حالة خلال اليوم السابق “مضيفة إن إجمالي الوفيات بلغ 202880 فيما تماثل أكثر من 817 ألف شخص للشفاء منذ بداية الجائحة”.

ووصل عدد المصابين في الولايات المتحدة إلى 939 ألف شخص تليها في قائمة الدول الخمس الأكثر إصابة إسبانيا بأكثر من 223 ألف حالة وإيطاليا بنحو 195 ألف اصابة وفرنسا بنحو 161 ألفا.

إلى ذلك أعلن معهد روبرت كوخ في المانيا تسجيل 1737 إصابة جديدة بالفيروس ليتجاوز إجمالي الإصابات الـ 154 ألفا فيما بلغ عدد الوفيات الإجمالي 5970.

وفي الصين أعلنت لجنة الصحة الوطنية تسجيل 11 حالة إصابة مؤكدة جديدة في البر الرئيسي الصيني بينها 5 حالات وافدة في حين لم تسجل مقاطعة هوبي التي انتشر فيها الفيروس بداية إصابات مؤكدة جديدة أو وفيات جديدة.

وفي حصيلة يومية قياسية سجلت الهند 1990 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 26496 شخصا أما عدد الوفيات فارتفع بواقع 49 ليبلغ الإجمالي 824 حالة.

أما في كوريا الجنوبية فتم تسجيل 10 حالات إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 10728 بينما تم تأكيد حالتي وفاة جديدتين ليصل عدد الوفيات إلى 242.

أما في نيوزيلندا فتم تسجيل 9 حالات إصابة جديدة بالفيروس ليبلغ إجمالي حالات الإصابة 1470 حالة.