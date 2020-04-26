26 نيسان 1828- الإمبراطورية الروسية تعلن الحرب على الدولة العثمانية وتتمكن من إخراجها من السواحل الشرقية للبحر الأسود

دمشق-سانا
1805- قوات مشاة البحرية الأمريكية تحتل مدينة درنة في ليبيا.
1828- الإمبراطورية الروسية تعلن الحرب على الدولة العثمانية وتتمكن من إخراجها من السواحل الشرقية للبحر الأسود.
1860- التوقيع على معاهدة واد راس بين المغرب وإسبانيا.
1933- تأسيس البوليس السري الألماني “جيستابو”.
1942- انفجار بمنجم فحم في هونكيكو منشوريا يودي بحياة 549 عاملا في أسوأ حادث في تاريخ التعدين.
1962- انضمام الجمهورية العربية اليمنية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة “يونسكو”.
1964- تنجانيقا وزنجبار تتحدان لتكوين تنزانيا.
1986- انفجار مفاعل تشرنوبل الأوكراني.
1994- أول انتخابات ديمقراطية في جنوب افريقيا بعد سقوط نظام الفصل العنصري.
من مواليد هذا اليوم..
1879- أوين ريتشاردسون عالم فيزياء بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1928.
1898- بيثنتي أليكساندري أديب إسباني حاصل على جائزة نوبل في الآداب عام 1977.
1933-آرنو بينزياس عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1978.
من وفيات اليوم..
1910-بيورنستيرن بيورنسون كاتب نرويجي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1903.
1940-كارل بوش عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1931.
أعياد ومناسبات..
اليوم العالمي لحقوق الملكية الفكرية
عيد الاتحاد في تنزانيا