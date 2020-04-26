26 نيسان 1828- الإمبراطورية الروسية تعلن الحرب على الدولة العثمانية وتتمكن من إخراجها من السواحل الشرقية للبحر الأسود

دمشق-سانا

1805- قوات مشاة البحرية الأمريكية تحتل مدينة درنة في ليبيا.

1828- الإمبراطورية الروسية تعلن الحرب على الدولة العثمانية وتتمكن من إخراجها من السواحل الشرقية للبحر الأسود.

1860- التوقيع على معاهدة واد راس بين المغرب وإسبانيا.

1933- تأسيس البوليس السري الألماني “جيستابو”.

1942- انفجار بمنجم فحم في هونكيكو منشوريا يودي بحياة 549 عاملا في أسوأ حادث في تاريخ التعدين.

1962- انضمام الجمهورية العربية اليمنية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة “يونسكو”.

1964- تنجانيقا وزنجبار تتحدان لتكوين تنزانيا.

1986- انفجار مفاعل تشرنوبل الأوكراني.

1994- أول انتخابات ديمقراطية في جنوب افريقيا بعد سقوط نظام الفصل العنصري.

من مواليد هذا اليوم..

1879- أوين ريتشاردسون عالم فيزياء بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1928.

1898- بيثنتي أليكساندري أديب إسباني حاصل على جائزة نوبل في الآداب عام 1977.

1933-آرنو بينزياس عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1978.

من وفيات اليوم..

1910-بيورنستيرن بيورنسون كاتب نرويجي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1903.

1940-كارل بوش عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1931.

أعياد ومناسبات..

اليوم العالمي لحقوق الملكية الفكرية

عيد الاتحاد في تنزانيا