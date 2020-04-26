السلطات الروسية تعلن تسجيل 38 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في موسكو خلال الساعات الماضية

موسكو-سانا

أعلنت السلطات الروسية اليوم تسجيل38 حالة وفاة جديدة في العاصمة موسكو للمصابين بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الوفاة بالفيروس إلى 404 حالات.

ونقل موقع روسيا اليوم عن السلطات قولها في بيان اليوم إنه في موسكو توفي 38 مريضاً تم تشخيص إصابتهم بالالتهاب الرئوي وكان اختبار إصابتهم بفيروس كورونا إيجابيا.

وكان عدد الوفيات بفيروس كورونا في العاصمة الروسية بلغ يوم أمس 41 حالة.

وذكرت السلطات الروسية في وقت سابق اليوم أنه تم تنفيذ نحو7ر2 مليون اختبار للكشف عن فيروس كورونا في البلاد حتى الآن فيما لا يزال نحو 168 ألف شخص تحت المراقبة الطبية للاشتباه بإصابتهم بالفيروس.