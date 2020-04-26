33 مصاباً بكورونا على متن المدمرة الأمريكية(يو اس اس كيد)

واشنطن-سانا

أعلنت البحرية الأمريكية اليوم ارتفاع عدد البحارة المصابين بفيروس كورونا على متن المدمرة “يو إس إس كيد” إلى 33 شخصاً.

وقالت البحرية في بيان لها اليوم وفقا لما أورده موقع روسيا اليوم إنه تم إجلاء بحار جديد إلى الولايات المتحدة فيما تواصل المدمرة إبحارها إلى الميناء مشيرة إلى أن البحارة على متن المدمرة يرتدون أقنعة وملابس واقية.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” أعلنت أمس إصابة أحد جنودها على متن “يو إس إس كيد” الحربية بفيروس كورونا.

يشار إلى أن المدمرة المذكورة كانت تنفذ مهمة لمكافحة تهريب المخدرات في البحر الكاريبي قبل اكتشاف الفيروس على متنها وقرار عودتها إلى مرساها.