فيروس كورونا يودي بحياة أكثر من 200 ألف شخص منذ بدء انتشاره في العالم

عواصم-سانا

تجاوزت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في العالم الـ 200 ألف حالة وفاة نحو 90 بالمئة منها في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية منذ بدء انتشاره في كانون الأول الماضي.

ووفقا لإحصائية جديدة لوكالة فرانس برس استندت إلى مصادر رسمية فإن الحصيلة الإجمالية للوفيات بلغت 200736 وفاة في العالم من2864017 إصابة بينها122171 وفاة و 1360314 إصابة في أوروبا القارة الأكثر تضررا فيما سجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من الوفيات بلغت 53070 تلتها إيطاليا 26384 ثم اسبانيا 22902 وفرنسا 22614 والمملكة المتحدة 20319.

ففي فرنسا أعلن مصدر في الإدارة العامة للصحة تسجيل 369 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية لتبلغ الحصيلة الإجمالية للوفيات منذ بدء تفشي الفيروس بالبلاد 22614 حالة وفاة مشيرا إلى أن حصيلة الساعات الماضية هي الحصيلة اليومية الأدنى منذ شهر.

وأوضح المصدر أن عدد المصابين في أقسام الإنعاش بالمشافي استمر في التراجع منذ17 يوما إذ بلغ عدد المصابين بكوفيد 19 في أقسام الإنعاش 9484 منها 124 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أي أقل بـ 145 حالة من يوم الجمعة الأمر الذي يعد مؤشرا مهما إلى تراجع الضغط الذي يشهده النظام الصحي بانخفاض الحالات إلى دون 5 آلاف للمرة الأولى منذ الـ 29 من آذار الماضي.

وفي إيطاليا أعلن مفوض الحكومة الإيطالية دومينيكو اركوري اليوم أن بلاده ستبدأ اعتبارا من الرابع من أيار المقبل حملة فحوصات لمصل الدم تشمل 150 ألف شخص على الصعيد الوطني في محاولة لجمع مزيد من المعلومات عن فيروس كورونا.

ووفقا لحصيلة الدفاع المدني الايطالي فإن الفيروس أودى بحياة 26284 شخصا من 195351 حالة إصابة مشيرة إلى استمرار تراجع عدد المصابين بواقع680حالة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وفي اسبانيا قال رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث في كلمة للأمة اليوم إن السلطات ستسمح للناس بالخروج للتنزه اعتبارا من الثاني من أيار المقبل إذا استمر تراجع عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا.

بدورها سجلت تركيا 2861 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل بذلك العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 107773 حالة.

فيما وصل عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 2706 حالات بعد تسجيل 106 حالات وفاة جديدة .

وفي العراق أعلنت وزارة الصحة تسجيل 55 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع عدد الإصابات إلى1763 والوفيات إلى 86 حالة في عموم العراق مشيرة إلى عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة وشفاء20 حالة ليبلغ عدد المتعافين 1224 مصاباً.

وفي مصر أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل13 حالة وفاة و227 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فيما أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 139 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع عدد الإصابات إلى3897 حالة.

وفي السودان أعلنت وزارة الصحة تسجيل 39 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع عدد الإصابات إلى 213 حالة فيما أعلنت وزارة الصحة الجزائرية تسجيل أربع وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى419 حالة وفاة وتسجيل 129 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى3256 حالة.