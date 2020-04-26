قوى العدوان السعودي تجدد خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة

صنعاء-سانا

جددت قوى العدوان السعودي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة اليمنية مرتكبة 67 خرقاً جديداً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق قوله في بيان اليوم إن “قوى العدوان نفذت 67 خرقاً جديداً في جبهات الحديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية”.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الـ 13 من كانون الأول عام 2018 لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن تحالف العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.