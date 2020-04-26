SCS-NET

لاعبو ومدربو أستون فيلا يوافقون على تأجيل 25 بالمئة من أجورهم

2020-04-25

لندن-سانا

أعلن الرئيس التنفيذي لنادي أستون فيلا المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم كريستيان بارسلو اليوم أن لاعبي ومدربي الفريق الأول والإدارة العليا سيؤجلون 25 بالمئة من أجورهم لمدة أربعة أشهر بسبب وباء فيروس كورونا.

ونقلت رويترز عن بارسلو قوله في تصريح “وافق لاعبو ومدربو الفريق الأول والإدارة العليا على تأجيل 25 بالمئة من أجورهم لأربعة أشهر لمساعدة النادي خلال هذه الفترة الصعبة” مشيراً إلى أن النادي سيجري مراجعة أخرى في نهاية الأشهر الأربعة.

وكان نادي تشيلسي أعلن أنه لن يكون هناك أي خفض أو تأجيل لأجور لاعبي الفريق الأول في الوقت الذي توقفت منافسات كرة القدم في إنكلترا لأجل غير مسمى الشهر الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

انظر ايضاً

مانشستر يونايتد يفوز على مانشستر سيتي في الدوري الإنكليزي

لندن-سانا فاز فريق مانشستر يونايتد على جاره مانشستر سيتي بهدفين دون رد في المباراة التي …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2020, All Rights Reserved