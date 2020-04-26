لاعبو ومدربو أستون فيلا يوافقون على تأجيل 25 بالمئة من أجورهم

لندن-سانا

أعلن الرئيس التنفيذي لنادي أستون فيلا المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم كريستيان بارسلو اليوم أن لاعبي ومدربي الفريق الأول والإدارة العليا سيؤجلون 25 بالمئة من أجورهم لمدة أربعة أشهر بسبب وباء فيروس كورونا.

ونقلت رويترز عن بارسلو قوله في تصريح “وافق لاعبو ومدربو الفريق الأول والإدارة العليا على تأجيل 25 بالمئة من أجورهم لأربعة أشهر لمساعدة النادي خلال هذه الفترة الصعبة” مشيراً إلى أن النادي سيجري مراجعة أخرى في نهاية الأشهر الأربعة.

وكان نادي تشيلسي أعلن أنه لن يكون هناك أي خفض أو تأجيل لأجور لاعبي الفريق الأول في الوقت الذي توقفت منافسات كرة القدم في إنكلترا لأجل غير مسمى الشهر الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.