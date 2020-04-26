طفلة في الثانية عشرة من العمر ترسم الطبيعة بأناملها الغضة

اللاذقية-سانا

ترسم الطبيعة في لوحات غنية بالألوان مستعينة بحسها الطفولي المفعم بالبراءة وموهبتها الفنية التي تصقلها بالتعلم والمعرفة لتقترب الطفلة غزل تحسين زرده من تحقيق حلمها بأن تصبح فنانة تشكيلية في مقتبل الأيام.

وتحدثت ابنة الاثني عشر عاماً لسانا الثقافية حول علاقتها بالرسم مبينة أنها تهوى رسم الطبيعة لما فيها من آيات الجمال التي تنبض بالحياة والتي تعكس روعة الخالق لافتة إلى أنها تطمح لأن تصبح رسامة بالعمل الحثيث لصقل موهبتها بالدراسة والتدريب.

غزل التي يأخذ الرسم حيزا كبيرا من ساعات يومها ولا سيما في أوقات الفراغ تشير إلى أنها تهوى الموسيقا أيضا وهي تعزف على آلة الأورغ بإشراف أستاذ مختص أيضا في هذا المجال.

ويصف الفنان التشكيلي أنمار حمادة الذي يعمل على صقل موهبة غزل بأنها ذات موهبة واعدة وتتمتع بقدرات فنية وخيال يعززه حبها واهتمامها الواضحان في رسوماتها فهي ترسم بحرية وبإحساس جميل يلفت الناظر لأعمالها مشيرا أن مهارات غزل بالرسم تتجاوز عمرها فهي ترسم وتظلل وتلون برهافة الفنان وتقدم لنا رسومات مفعمة بالإحساس والجمال.