تجدد الاحتجاجات في لبنان للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي

بيروت-سانا

تجددت الأعمال الاحتجاجية في بعض المناطق اللبنانية اليوم للمطالبة بمحاكمة الفاسدين وتحسين الوضع المعيشي.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن تجمعا احتجاجيا تم قبالة السرايا الحكومية في النبطية رفعت خلاله شعارات مناهضة للسياسات المصرفية وأكد المشاركون فيه استمرار حراكهم حتى يتم تنفيذ مطالبهم وسط إجراءات أمنية وانتشار للجيش.

كما نظم المحتجون اعتصاما أمام مصرف لبنان في صور رافعين شعارات تندد بالسياسة المصرفية وتدعو لتحسين الوضع المعيشي .

ومن جهة أخرى انفجرت قنبلة قرب أحد المصارف في شارع رياض الصلح في مدينة صيدا ما أدى إلى تحطم واجهته الزجاجية والسقف المستعار حيث حضر عناصر من القوى الأمنية إلى المكان وفتحوا تحقيقا لتحديد هوية الفاعلين.