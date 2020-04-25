إصابة 8 طلاب بفيروس كورونا بفرع لمعهد عسكري روسي

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم عن إصابة 8 من طلاب أحد فروع معهد “سوفوروف” العسكري بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته نقلته وكالة نوفوستي إن الإصابات سجلت بين طلاب يتعلمون في فرع المعهد بمدينة تفير التي تقع على بعد 180 كم شمال موسكو.

ولفت البيان إلى أنه تم عزل الطلاب المصابين عن بقية الطلاب وإلى أن حالتهم مستقرة ولا يعانون من أي أعراض للمرض مشيرا إلى أنه تم تزويد جميع الطلبة والمعلمين بالمعهد بالمعدات الضرورية للحماية والوقاية من الفيروس.

وأوضح البيان أن المعهد تحول للتعليم عن بعد منذ بداية نيسان الجاري.