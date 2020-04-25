شمخاني: واشنطن تنتهك الأعراف الدولية.. وأوروبا تكتفي بإبداء الأسف

طهران-سانا

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن معارضة الولايات المتحدة الأمريكية طلب إيران الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي انتهاك للقواعد والأعراف الدولية.

وكتب في حسابة على تويتر اليوم “إن الدول الأخرى يقع على عاتقها التزامان هما قطع التعاون مع الدولة المنتهكة والمبادرة إلى رفع الوضع غير القانوني” مشيراً إلى أن أوروبا كالعادة تكتفي بإبداء الأسف.

وكان محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي بعث برسالة في آذار الماضي إلى المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي أعلن فيها أن إيران ونظرا لحصتها في هذا الصندوق تطلب الحصول على قرض قيمته 5 مليارات دولار ولكن هذا الطلب قوبل برفض أمريكي.

ويمنح صندوق النقد الدولي حسب قول كريتستالينا جورجيفا المدير التنفيذي لهذا الصندوق 50 مليار دولار للدول التي تعاني من كورونا في إطار خطة التمويل السريع.