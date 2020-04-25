بوتين وترامب يتبنيان بياناً مشتركاً

موسكو-سانا

تبنى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب بياناً مشتركاً بمناسبة الذكرى الـ 75 لتجمع القوات السوفيتية والأمريكية في البه خلال الحرب العالمية الثانية.

ووفقاً لوكالة سبوتنيك جاء في بيان للكرملين اليوم في هذا الصدد “تبنى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بياناً مشتركاً بمناسبة الذكرى الـ 75 لاجتماع القوات السوفيتية والأمريكية على نهر البه حيث يصادف الـ 25 من نيسان 2020 الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للقاء التاريخي بين الجنود السوفييت والأمريكيين الذين تصافحوا على الجسر المهدم فوق نهر البه وهو ما أنذر بهزيمة حاسمة للنظام النازي”.

وتحتفل روسيا يوم الـ 9 من أيار من كل عام بعيد النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى وبهذه المناسبة تجري عادة في العديد من المدن الروسية عروض عسكرية أهمها العرض العسكري في الساحة الحمراء في العاصمة موسكو.