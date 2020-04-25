حماية المستهلك باللاذقية تصادر أكثر من 7 أطنان أرز وطحين

اللاذقية-سانا

صادرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية اليوم خمسة أطنان أرز حبة مصرية وطنين ومئتين وثمانين كغ طحين أبيض زيرو بمحل موزع مواد غذائية في مدينة اللاذقية لتقاضيه سعر زائد.

وأشار مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سامر سوسي إلى أن عناصر حماية المستهلك نظموا الضبط اللازم بحق المخالف بعد التدقيق بالفواتير التي يتم البيع بموجبها والتي أثبتت أنه يقوم بتقاضي أسعار زائدة ما يؤثر على الأسواق لافتاً إلى أنه تم ختم المحل بالشمع الأحمر وإحالة الضبط إلى القضاء.

وبين سوسي أنه تم تسليم المواد المصادرة إلى فرع السورية للتجارة باللاذقية.