الصرافات تواصل تقديم خدماتها دون ازدحام 

دمشق-سانا

يستمر المصرفان التجاري السوري والعقاري بتغذية وتشغيل الصرافات الآلية التابعة لفروعهما بمختلف المحافظات خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الجمعة والسبت.

كاميرا سانا جالت اليوم على عدد من الصرافات التابعة للمصرفين في دمشق حيث لوحظ عدم وجود ازدحام عليها ورغم ذلك لوحظ عدم التزام معظم المواطنين بمسافة الأمان أثناء قيامهم بعمليات السحب كإجراء احترازي للتصدي لفيروس كورونا.

وقبل أيام تم تطبيق الربط الشبكي بين صرافات المصرفين التجاري والعقاري وأصبح بمقدور حاملي بطاقات التجاري سحب رواتبهم من صرافات العقاري وبالعكس في إجراء يهدف إلى تقليل الازدحام في ظل الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

يشار إلى أن عدد الصرافات الآلية العاملة لدى العقاري يبلغ 250 صرافاً آلياً ولدى التجاري السوري 370 صرافاً.