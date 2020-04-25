مهندسة من السويداء تستثمر حظر التجول بزراعة الفطر المحاري

السويداء-سانا

استثمرت المهندسة الزراعية براءة ماجد أبو حسون فترة الحظر المنزلي وخفض نسبة الدوام ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا بتأسيس مشروع إنتاجي صغير لزراعة الفطر المحاري بمنزلها.

أبو حسون التي تعمل لدى دائرة الحراج بمديرية الزراعة بالسويداء أشارت في تصريح لمراسلة سانا إلى أن حبها واهتمامها بالزراعة وتعلقها بالأرض دفعها لاستثمار غرفة قيد الإنشاء ضمن منزلها في حي الخريج بمدينة السويداء وتحويلها إلى مكان لزراعة الفطر بعد توفيرها شروطاً معينة لخلق بيئة مناسبة لزراعته مستثمرة وقت البقاء بالمنزل بشيء يعود بالفائدة على أسرتها.

ولفتت أبو حسون إلى أن فكرة المشروع جاءت بعد عدة تجارب لزراعة شتول مختلفة من النباتات والخضراوات إضافة للفطر المحاري والتي تكللت بالنجاح ما شجعها على التوسع بها ومتابعتها وزيادة إنتاجيتها حيث تقضي وقتاً طويلاً بالعمل بمشروعها الذي بدأ يتطور خطوة بعد أخرى مدفوعة بعزيمة وتشجيع من زوجها الذي يساعدها بأعمال الزراعة والري وتعليب المنتج بأطباق خاصة وتسويقه عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث يلاقى استحسانا من الكثيرين الذين يطلبونه ويتم إيصاله لمنازلهم.

فيما أشار زوج براءة وسيم فليحان الذي يعمل محاسباً في إحدى الشركات أنه سعيد بمساعدة زوجته لافتاً إلى أن العمل الزراعي عمل ممتع وزراعة الفطر المحاري مشروع جيد ومنتج.

المشروع الذي تجد فيه أبو حسون فرصة لتوظيف خبرتها وتأمين بعض احتياجات أسرتها لا يحتاج إلى رأس مال كبير ويمكن لأي شخص تنفيذه في حال توفر المكان.

خزامى القنطار