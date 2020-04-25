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ترحيل الأنقاض والردميات في تجمعي حجيرة والسبينة للنازحين بريف دمشق

2020-04-25

القنيطرة-سانا

نفذت مديريتا النفايات الصلبة والخدمات الفنية في محافظة القنيطرة بالتعاون مع بلديتي حجيرة والسبينة للنازحين بريف دمشق حملة إزالة وترحيل للأنقاض والردميات وفتح الطرقات في التجمعين.

مدير إدارة النفايات الصلبة المهندس عبد الغني جعفر أوضح في تصريح لمراسل سانا أن إزالة وترحيل الأنقاض والمكبات العشوائية وفتح الطرق داخل التجمعات تاتي في إطار تحسين الواقع الخدمي وتسهيل حركة وتنقل المواطنين.

وأشار رئيس مجلس بلدة تجمع حجيرة للنازحين حسن كنعان في تصريح مماثل إلى أن البلدية تقوم بتأهيل وترميم البنى التحتية وتأمين مستلزمات واحتياجات المواطنين وتنظيف الطرق وتنفيذ حملات للنظافة بالتعاون مع مديرية إدارة النفايات الصلبة بالقنيطرة.

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