لافروف يدعو إلى التركيز على مكافحة فيروس كورونا

موسكو-سانا

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف المجتمع الدولي إلى التركيز على مكافحة تفشي فيروس كورونا بدلا من مسألة تعليق الولايات المتحدة تمويلها لمنظمة الصحة العالمية.

وفي تصريحات أدلى بها خلال مشاركته في برنامج “اللعبة الكبرى” على القناة الروسية اليوم قال لافروف إن “الولايات المتحدة هي المساهم الرئيسي في ميزانية منظمة الصحة العالمية وإذا أخذنا أرقاما نسبية فإننا نجد أن الأمريكيين يشكلون غالبية الخبراء الذين يحددون أنشطة أمانة المنظمة بما في ذلك المناصب العليا ولدي شكوك قوية بأن الأمريكيين يعملون بعزلة تامة عن حكومتهم”.

وأضاف: “لم يسبق لأي موظف في الأمانة مهما كانت جنسيته أن رفض التواصل مع وفود الدول الأعضاء بالمنظمة إذا ظهرت لديهم أي أسئلة” داعيا إلى التركيز بالدرجة الأولى على التدابير اللازمة لتطوير اللقاحات إلى جانب التدابير الاحترازية وإجراءات العزل الذاتي والحجر الصحي وما إلى ذلك.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن منتصف الشهر الجاري أنه أمر إدارته بتعليق دفع المساهمة المالية للولايات المتحدة لمنظمة الصحة العالمية بسبب ما أسماه “سوء إدارة” المنظمة الأممية لأزمة تفشى فيروس كورونا المستجد.