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الاحتلال التركي ومرتزقته يعتدون بالقذائف على تل تمر بريف الحسكة الشمالي

2020-04-25

الحسكة-سانا

اعتدى الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين بالقذائف على منازل الأهالي والممتلكات في محيط بلدة تل تمر بريف الحسكة الشمالي.

وذكر مراسل سانا أن قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية اعتدوا بعد منتصف ليل أمس بعدة قذائف على المناطق المأهولة بالسكان في محيط مجمع مباقر تل تمر بريف الحسكة الشمالي ما تسبب بوقوع أضرار مادية في المنازل السكنية والممتلكات.

وتستهدف قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية بشكل متكرر مناطق سكنية بريف الحسكة الشمالي بالقذائف والصواريخ الأمر الذي يؤدي إلى وقوع ضحايا وإصابات بين الأهالي ووقوع أضرار بالممتلكات العامة والخاصة.

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