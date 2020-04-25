الولايات المتحدة تسجل 1258 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

واشنطن-سانا

سجلت الولايات المتحدة 1258 وفاة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الأخيرة في حصيلة يومية هي الأدنى منذ نحو ثلاثة أسابيع وفق ما أعلنت جامعة جونز هوبكنز.

وذكرت أ ف ب أن الجامعة أوضحت استنادا إلى الارقام الرسمية أن إجمالي عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في أمريكا ارتفع إلى 51017 بينما ارتفع عدد الإصابات إلى 884 ألف إصابة.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا الانخفاض في الأرقام لا يشكل في الوقت الحالي مؤشراً إلى أي منحى محدد وسيتعين أن يبقى على هذا النحو خلال الأيام المقبلة كي يتسنى تأكيد وجود تحسن فعلي في البلاد.