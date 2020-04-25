حزب سلوفاكي يندد بالإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة على سورية

براتيسلافا-سانا

ندد رئيس الحزب الشيوعي السلوفاكي يوزيف هردليتشكا بالإجراءات الاقتصادية الغربية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية مؤكدا أنها غير شرعية ولم تقر من قبل أي منظمة دولية.

وأوضح هردليتشكا في حديث لمراسل سانا في براغ اليوم أن استمرار فرض هذه الإجراءات على سورية ودول أخرى مثل إيران وكوبا وفنزويلا في الوقت الذي تتصدى فيه لانتشار فيروس كورونا يمثل أحد مظاهر الغطرسة والسياسة غير الإنسانية والتهكمية من قبل الغرب داعيا الحكومة السلوفاكية إلى التبرؤ من السياسات الغربية والأمريكية بحق هذه الدول.

وجدد هردليتشكا دعم الحزب الشيوعي السلوفاكي لسورية وإيران وكوبا وفنزويلا في جهودها لمكافحة فيروس كورونا.